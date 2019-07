Vaprio D'Adda, furto in azienda: imprenditore spara ai ladri

Un 56enne di Pozzo D'Adda, in provincia di Milano, ha sparato contro dei ladri che avevano appena effettuato un furto nella sua ditta. È accaduto nella serata di domenica 7 luglio a Vaprio D'Adda. Al momento, i militari dell’Arma hanno eseguito solo il sequestro preventivo della pistola, un revolver, e delle cartucce, inoltrando la ricostruzione dei fatti in Procura in attesa di eventuali provvedimenti.

La ricostruzione delle autorità

Intorno alle 19.30, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare l’avviso del sistema d'allarme che indicava un furto in atto nella sua azienda di impianti di refrigerazione a Vaprio, il 56enne è saltato a bordo della sua auto, armato, ed è corso verso il luogo di lavoro. Lungo la strada, l’uomo ha intercettato un furgone con i rapinatori e ha sparato contro di loro alcuni colpi d’arma da fuoco. I banditi si sono dati alla fuga in mezzo ai campi, abbandonando il furgone con la refurtiva (otto bombole di gas refrigerante per un valore di circa 40 mila euro). L'imprenditore ha poi chiamato i carabinieri, circa un'ora dopo aver ricevuto l'allarme sul telefonino.

A Vaprio anche l’episodio di Francesco Sicignano

Proprio a Vaprio Francesco Sicignano, pensionato, la notte del 20 ottobre del 2015 uccise un ladro mentre rubava in casa sua. Prima denunciato per omicidio e poi prosciolto con formula piena, ha recentemente ricevuto sostegno dalla Regione Lombardia per le spese giudiziarie.