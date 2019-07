Incidenti stradali, auto investe bimbo in Valtellina: è grave

A Tirano, centro della Valtellina in provincia di Sondrio, un bimbo di 4 anni è stato investito, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, da un'auto guidata da un uomo di 72 anni. Il bambino è rimasto a terra privo di sensi: è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi. L'incidente si è verificato verso le 18.30 di ieri domenica 7 luglio.

I soccorsi

Sul posto in pochi minuti è intervenuto l'elicottero dalla base di Caiolo. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al bimbo e lo hanno poi caricato a bordo del velivolo ed elitrasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Bergamo, deve è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri indagano sull'accaduto.