Castello d'Agogna, motociclista muore in un incidente stradale

Un uomo di 33 anni è morto a Castello d'Agogna, in provincia di Pavia, in un incidente stradale. È accaduto alle 20.30 del 7 luglio, sui chilometri di ex statale 494 che separano il comune da Mortara, a poche ore da un altro incidente mortale avvenuto sempre a Mortara. Anche in questo caso i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

L'incidente

Il 33enne, che abitava nel comune lomellino, era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della vettura finendo in un campo. I carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.