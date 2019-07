Mortara, sbanda con la moto e cade: morto 23enne

Un motociclista di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 7 luglio a Mortara, in provincia di Pavia. Il giovane, che era in compagnia di altri motociclisti, ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quattro incidenti in due giorni

In soli due giorni, tra sabato 6 e domenica 7 luglio, nella provincia di Pavia si sono registrati quattro incidenti nei quali sono morti due ragazzi, di 26 e 23 anni, mentre un 28enne e un 19enne sono rimasti gravemente feriti.