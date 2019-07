Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 7 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Contesto stabile in Lombardia, dove è attesa una giornata di bel tempo su gran parte dei settori, specie pianeggianti. Solo qualche temporale sparso nel pomeriggio sulle Alpi Retiche e marginalmente sulle Prealpi orientali a confine con Trentino e Veneto. Pressochè nulla sulle aree di pianure limitrofe. Clima caldo, temperature diurne sui 34°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,5 µg/m³.