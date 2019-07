Covo, incidenti stradali: morto 33enne in uno scontro fra auto e moto

Due uomini che viaggiavano in sella a una moto sono stati travolti da un'auto a Covo, in provincia di Bergamo, nella notte fra venerdì e sabato 6 luglio. A seguito dell’impatto è morto il conducente del ciclomotore, un 33enne di origini indiane, mentre il secondo passeggero, 42 anni, è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che la moto con a bordo i due indiani, provenienti da Calcio e diretti a Covo, sia sbucata da una strada laterale della provinciale 102. Le luci di posizionamento erano accese, ma il passeggero non indossava il casco. Nel senso opposto di marcia è sopraggiunta una Fiat Grande Punto con a bordo due ragazze di 20 e 27 anni, che non hanno visto il mezzo e lo hanno travolto. Le due giovani hanno riportato ferite di lieve entità. Sul posto i carabinieri di Romano per i rilievi.