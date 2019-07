Cesano Boscone, sequestrati 5 chili di cocaina: due arresti

Due uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati al termine di un'indagine della polizia che ha sequestrato oltre 5 chili di cocaina e un chilo di Marijuana. L'inchiesta è partita dalla smercio di droga al dettaglio ed è riuscita a risalire al livello intermedio.

Gli arresti

Gli investigatori della Squadra mobile, durante due distinte perquisizioni, hanno arrestato un uomo di 33 anni, con precedenti, che in un box in via Vespucci a Cesano Boscone, in provincia di Milano, nascondeva 880 grammi di cocaina, un chilo di marijuana, 34 grammi di hashish e 10 mila euro in contanti. Nel secondo intervento, sempre in via Vespucci, un uomo di 54 anni è stato trovato in possesso di 4,5 chili di cocaina e di una pistola risultata rubata nel 2016 in provincia di Milano.