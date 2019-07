"Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vostra Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e/o pakistani, indiani o simili": è il contenuto della mail inviata da un'azienda di Lumezzane, nel Bresciano, a tutti i propri fornitori. Lo riporta oggi, giovedì 4 luglio, 'Il giornale di Brescia'. La mail, datata 21 giugno, prosegue specificando quali nazionalità verranno accettate: "Gli unici di nazionalità estera che saranno accettati saranno quelli dei paesi dell'Est, gli altri non saranno fatti entrare nella nostra azienda né tantomeno saranno scaricati".

La risposta di un fornitore

Fra i fornitori destinatari della comunicazione, un'azienda di Torbole Casaglia (Brescia), specializzata in prodotti e servizi di pulizia professionale, ha reagito rispondendo all’azienda di Lumezzane, spiegando che l'unico criterio di valutazione per i propri lavoratori è la professionalità e non la loro nazionalità. Le avvocate dello studio legale WildSide Cathy La Torre, riferiscono i Sentinelli di Milano, segnaleranno l'episodio all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni (Unar).

Le parole dei Sentinelli di Milano

I Sentinelli invitano a segnalare l'episodio sul sito dell'Unar. "Ma la domanda è: se ogni azienda, esercente, commerciante, cominciasse a dire no neri, no ebrei, no rom, no gay, no disabili, cosa accadrebbe - si domandano i Sentinelli - in questo Paese? Pensate che le leggi razziali siano così lontane? Invece sono già realtà, sotto forma di piccole politiche aziendali, sotto forma di padroni di casa che non affittano a persone con la pelle nera, sotto forma di ristoranti che cacciano coppie di omosessuali, sotto forma di compagnie aeree che negano l'imbarco a persone disabili".

Nessun commento da parte dell'azienda

"Nulla da dire. Arrivederci". Nessun commento ufficiale da parte della ditta di Lumezzane. Un dipendente ipotizza però che la mail incriminata sia stata "solo uno sfogo" legato all'attività di carico e scarico merci. "Se diciamo che possono venire qui a caricare o scaricare a determinati orari, è perché non possiamo fare diversamente - spiega il dipendente -. Eppure c'è chi viene due ore prima e pretende di essere servito subito, spesso con maleducazione e arroganza. Finché ci siamo noi sopportiamo, l'altro giorno invece hanno trovato il titolare e dall'ufficio è partita quella mail", ha raccontato un dipendente.

La nota dell'Associazione industriale bresciana

"I ricorrenti episodi di discriminazione ci raccontano delle inevitabili difficoltà insite nei percorsi di integrazione. Spesso infatti non è facile trovare un equilibrio in quei processi, che da sempre suscitano resistenze di natura culturale ed economica e che rimandano a diritti, ma anche a doveri". E' quanto scrive in una nota il vicepresidente dell'Associazione industriale bresciana (Aib), Roberto Zini in merito alla mail discriminatoria. "Nelle imprese bresciane - spiega Zini - gli stranieri sono il 18% degli occupati: 20 le nazionalità prevalenti, 8 le principali religioni di appartenenza. Quasi il 30% degli avviamenti al lavoro interessa personale straniero. In questo scenario è evidente che il tema dell'inclusione sociale diviene uno snodo fondamentale per lo sviluppo sostenibile", sottolinea Zini.

