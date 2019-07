Milano, ovuli di cocaina in crema e bagnoschiuma: arrestato

A Milano un ragazzo di 27 anni, di Santo Domingo, è finito in manette per traffico di droga dopo essere stato scoperto con 80 ovuli di cocaina nascosti in un flacone di crema corpo e di bagnoschiuma. Ieri sera, martedì 2 luglio, i carabinieri erano in servizio attorno alla stazione Centrale e hanno notato l'uomo in atteggiamento sospetto. Seguito fino a un hotel in via Vitruvio, i militari hanno scoperto che aveva prenotato una stanza per una sola notte. Durante la perquisizione, sono spuntati dalla sua valigia i due flaconi completamente avvolti dallo scotch: suddivisi tra i due c'erano gli 80 ovuli per un peso complessivo di quasi 900 grammi. Il 27enne era arrivato pochi giorni fa a Milano.