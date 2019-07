Bergamo, madre e figlio disabile morti in casa: domani i funerali

Saranno celebrati domani, giovedì 4 luglio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Terno d'Isola (Bergamo), i funerali di Felicita Carminati, 71 anni, e di Thomas Arrigoni, 44, madre e figlio trovati ieri mattina senza vita nella loro abitazione. La donna è stata probabilmente vittima di un ictus, mentre l'uomo, affetto da una patologia degenerativa, è morto soffocato perché rimasto in una posizione anomala e senza ossigeno.

A scoprire i corpi è stato il fisioterapista

A scoprire quanto accaduto nell’abitazione di Terno d’Isola è stato il fisioterapista di Arrigoni. L'1 luglio, l’uomo aveva suonato al citofono, senza ottenere risposta, ma non si era allarmato perché già altre volte gli era capitato di non trovare madre e figlio in casa. Il giorno seguente, non ottenendo nuovamente una risposta, ha scavalcato il cancello dell'abitazione e ha visto i corpi attraverso una finestra lasciata parzialmente aperta. Vani i soccorsi del 118. L’anziana avrebbe accusato il malore mentre stava sollevando il figlio con un apposito macchinario dotato di ventilazione per la respirazione, il quale aveva però una autonomia di 8 ore.

Vedova dal 1995, Felicita Carminati aveva continuato da sola a seguire ogni giorno il figlio Thomas, affetto dalla distrofia di Duchenne, fino al tragico epilogo.