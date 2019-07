Abbiategrasso, ubriaco si tuffa nel Ticino: ricerche in corso

Un dominicano di 37 anni è sparito nelle acque del fiume Ticino all'altezza di Abbiategrasso, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato ubriaco. È accaduto attorno alle 21 di martedì 2 luglio, il gruppo di amici che era con lui ha raccontato ai carabinieri che hanno bevuto alcol assieme e che a un certo punto si è lanciato in acqua per rinfrescarsi. Da quel momento, però, non è più riemerso. I soccorsi hanno cercato il corpo fino all'una e hanno ripreso nella mattina di mercoledì 3 luglio, ma ancora non c'è traccia del sudamericano.