Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 1 luglio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Prosegue la fase anticiclonica e l'ondata di caldo sulla Lombardia. Altra giornata in prevalenza stabile e soleggiata, seppur un lieve cedimento della pressione favorirà la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini, in locale estensione serale alle pianure vicine. Fenomeni localmente di forte intensità. Caldo ancora intenso in pianura con massime intorno ai 35-36°C. Ventilazione debole, in locale rinforzo durante i temporali.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,6 µg/m³.