Droga, arrestata una donna con quattro chili di cocaina a Linate

Appena sbarcata all'aeroporto di Linate, a Milano, una donna colombiana è finita in manette perché trovata in possesso di quattro chili di cocaina. A individuarla è stata la guardia di finanza del Gruppo di Linate e dell'Agenzia delle Dogane. La donna, in arrivo da Francoforte, è stata fermata dopo avere ritirato i propri bagagli da stiva. Tra gli indumenti della passeggera sono stati trovati sette involucri con la droga: buste sottovuoto impregnate di caffè in polvere per cercare di confondere il fiuto dei cani antidroga.