Gandino, 90enne cade in una voragine in strada: non è grave

Una donna di 90 anni è caduta in una voragine profonda almeno due metri, che si era creata nelle ore precedenti a Gandino in via Castello. L'asfalto ha ceduto e si è aperto un buco in strada di circa un metro di diametro, poi correttamente transennato. Durante i lavori per riparare la strada, l'anziana ha superato la zona di sicurezza e si è avvicinata alla voragine, fino a caderci dentro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito la donna in ospedale ad Alzano. Le sue condizioni non sono gravi.