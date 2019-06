Scontro tra auto a Milano, feriti anche tre minori

Due auto con a bordo altrettante famiglie sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno, in zona Mac Mahon a Milano, all'incrocio tra via Principe Eugenio e via Govone. A seguito dello scontro, le cui cause sono in via di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, uno dei due veicoli si è ribaltato. Fortunatamente le due famiglie coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze: sono rimaste ferite sei persone, tra cui un bambino di tre anni e due ragazzine di undici e 13 anni, ma nessuna in modo grave.