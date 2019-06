Vende su Facebook materiale rubato: denunciato 39enne nel Pavese

Vendeva materiale rubato attraverso annunci pubblicati su Facebook: per questo un uomo di 39 anni, italiano, residente a Pieve Porto Morone in provincia di Pavia, è stato denunciato dai carabinieri. L’accusa è di ricettazione.

La perquisizione

Le indagini dei militari hanno accertato che l'uomo aveva messo in vendita online delle cassette per attrezzi sottratte, lo scorso maggio, in una ditta di Miradolo Terme (Pavia). La refurtiva, tuttavia, non è stata recuperata in casa del 39enne in quanto era già stata venduta. Durante la perquisizione però i carabinieri hanno rinvenuto una pistola, regolarmente denunciata dall'uomo ma con porto d’armi scaduto. L’arma è stata sequestrata.