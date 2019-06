Un uomo di 50 anni, S.S., è scomparso nel pomeriggio dopo essersi tuffato nel Ticino all'altezza della località Geraci, a Motta Visconti in provincia di Milano). L'uomo, nato a Pavia, era assieme alla moglie di 45 anni quando è entrato in acqua per fare il bagno trascurando il divieto di balneazione. È stato trascinato dalla corrente in direzione del comune di Bereguardo. Sono in corso le ricerche dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e dei sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.