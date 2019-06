Milano, 'Royal Kiss' tra Meghan e Kate: il murale di Tvboy per il Pride

Lo street artist Tvboy ha voluto lasciare un segno in città in occasione del corteo del Gay Pride che si terrà domani, sabato 29 giugno, a Milano. Si intitola 'The Royal Kiss' il murale che l'artista ha realizzato in piazza Oberdan, proprio nella zona della Pride square che in questi giorni anima con diversi eventi la settimana dell'orgoglio Lgbt a Milano. Protagoniste del bacio sono le due duchesse della famiglia reale inglese Kate Middleton e Meghan Markle, rispettivamente moglie dei principi inglesi William ed Harry.

Il murale di Tvboy

Le due sono state raffigurate mentre si baciano con indosso i loro abiti da sposa, il bouquet di fiori in mano e un cuore sullo sfondo. "Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto nella diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di pregiudizio - ha scritto Tvboy sulle sue pagine social - Ogni essere umano deve poter avere il diritto di sposare la persona che ama!". Tvboy è noto per i suoi murales che ritraggono personaggi che si baciano, come quello che ha visto protagonisti i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.