È stata arrestata per tentato omicidio una donna di 63 anni che, ieri notte, al termine di una lite ha colpito il marito con una coltellata alla schiena. È successo nell’abitazione della coppia a Nerviano, nel Milanese. La donna si trova ora ai domiciliari a casa del figlio. L’uomo, 61 anni, è andato da solo in auto in ospedale intorno alla mezzanotte, sanguinante, dicendo di essersi ferito facendo giardinaggio. Il personale medico ha avvisato i carabinieri, che sono andati a casa sua e lì hanno trovato la moglie, che ha ammesso di essere stata lei a ferire il marito. Il 61enne è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita.