Arrestata a Varese una donna, accusata, insieme al marito, di aver costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre e di maltrattamenti nei confronti dei quattro figli. Secondo le accuse, la madre avrebbe assistito agli abusi sessuali. Gli arresti risalgono al mese scorso, ma la vicenda è stata resa nota stamattina dal Procuratore della Repubblica di Varese, Daniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l'arresto di un'altra mamma, accusata di maltrattamenti sui figli. A quanto spiegato, gli episodi sarebbero avvenuti in un'abitazione del Varesotto dove tutta la famiglia viveva in stato di degrado e dove non è escluso che i genitori abbiano consumato droga in presenza dei figli. I minori sono stati affidati a una struttura protetta dove verranno seguiti da psicologi che li aiutino a dimenticare gli orrori subiti. Varese, picchiava e insultava i suoi tre figli: madre arrestata

Data ultima modifica 27 giugno 2019 ore 19:50