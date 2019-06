Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 27 giugno

La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 27°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'ondata di caldo si intensifica ulteriormente. Attesa una giornata ben soleggiata dai monti al piano. Caldo ormai a livelli eccezionali con punte intorno ai 40°C in pianura, anche a causa di possibili effetti favonici nella seconda parte della giornata, che manterranno valori sopra i 30°C anche nella notte successiva. Forte sensazione di disagio. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,6 µg/m³.