Il gup del tribunale di Brescia ha rinviato a giudizio per turbativa d’asta Fabio De Pedro, sindaco di Paspardo, comune in Vallecamonica, nel Bresciano. Il processo inizierà il 6 aprile 2020. Oltre al primo cittadino, saranno processati anche il vicesindaco Caterina Dassa e l'assessore Aristide Salari. De Pedro è stato arrestato a novembre scorso e poi rimesso in libertà perché secondo l'accusa avrebbe spacchettato in più lotti un'opera da 250mila euro in modo da affidare direttamente l'incarico ad aziende locali.