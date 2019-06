Milano, droga alla serata techno: arrestati quattro ragazzi

Quattro ragazzi sono stati arrestati per spaccio all'interno dello Scalo di Porta Romana, a Milano, durante una serata del Social Music City, evento che ospitava quasi 6.000 persone. I militari della compagnia Monforte Vittoria nella sera di sabato 22 giugno hanno sorpreso due 21enni e due 24enni in possesso, complessivamente, di circa 10 grammi di ketamina, 2,5 grammi di Mdma, 2 grammi di shaboo e 6,5 grammi di cocaina. I controlli, eseguiti in collaborazione con gli addetti alla sicurezza dell'evento, si sono svolti durante una serata di musica techno. I pusher erano distribuiti in punti cardine dell'area: sotto al palco, accanto al bagno, all'esterno della pista e vicino al bancone del bar. I quattro arrestati hanno tutti precedenti per droga e vivono in provincia di Milano.