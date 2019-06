La situazione meteo in città

A Milano bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Si rinforza gradualmente l'alta pressione, favorendo una bella giornata di sole su tutta la Lombardia da mattino a sera. Cieli poco nuvolosi, qualche cumulo a sviluppo diurno lungo i monti e temperature sui 30-32°C. Afa in aumento. Venti deboli orientali.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,9 µg/m³.