Bergamo, malore mentre gioca a calcetto: morto ragazzo di 19 anni

E' morto in ospedale nella mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, il diciannovenne ricoverato sabato sera in gravi condizioni dopo aver accusato un malore mentre giocava a pallone con gli amici a Ranica, in provincia di Bergamo. La vittima, Alessandro Fregoni, è deceduta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il malore

Il giovane si era accasciato a terra e aveva perso i sensi mentre giocava a pallone con gli amici nel parco di via Conciliazione a Ranica. Ricoverato d’urgenza, era stato sottoposto al trattamento con l’Ecmo, un macchinario per la circolazione extracorporea usata per pazienti con insufficienza cardiaca e respiratoria acuta grave. I familiari hanno acconsentito al prelievo degli organi per la successiva donazione.