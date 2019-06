Ubriaco cade da un muretto a Brescia, è in condizioni serie

Un uomo di 27 anni è caduto da un muretto a Brescia e ora si trova ricoverato in ospedale, in condizione ritenute serie dai medici. L'episodio è accaduto all'alba e da quanto trapela sembra che il giovane fosse talmente ubriaco da non riuscire a rimanere in equilibrio. Così sarebbe caduto mentre era in compagnia di amici anche loro sotto l'effetto dell'alcol. Il 27enne è stato trasportato in codice rosso al nosocomio.