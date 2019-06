Controlli a Milano: arrestati tre spacciatori

Due pregiudicati originari del Gambia, di 26 e 34 anni, sono stati arrestati dalla polizia, a Milano, per spaccio di hashish e marijuana al Parco Sempione. Il primo aveva 10 grammi di hashish, e nella perquisizione domiciliare che ne è seguita è stato trovato in possesso di altri quattro pezzi di hashish, per un peso complessivo di 50 grammi. Il secondo aveva con sé 16 dosi di marijuana già confezionate, per un totale di 26 grammi, e 1.700 euro in contanti. Un altro spacciatore è stato arrestato sui Navigli nel corso di controlli dei carabinieri. Si tratta di un egiziano di 20 anni, irregolare e pregiudicato, bloccato in corso di Porta Ticinese con cinque grammi di hashish.