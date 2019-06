Pavia, auto finisce in una scarpata dopo un volo di 15 metri a Romagnese: morto 80enne

Un uomo di 80 anni è morto all'ospedale di Cremona, dopo essere precipitato con l'auto per 15 metri in una scarpata a Romagnese, in provincia di Pavia. L'anziano era stato trasportato in elicottero nella tarda serata del 21 giugno. La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'80enne ha percorso un tratto di strada che era parzialmente franata e non è riuscito a mantenere il controllo della vettura, finita in fondo a una scarpata. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, oltre ai vigili del fuoco. L'uomo è stato stato subito soccorso, caricato sull'elicottero e trasferito all'ospedale di Cremona.