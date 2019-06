Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Domenica bel tempo per l'intera giornata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un impulso instabile dalla Francia raggiunge la Lombardia, innescando rovesci e temporali sparsi sin dal mattino, che nel pomeriggio tenderanno a concentrarsi maggiormente sui rilievi, lasciando spazio a maggiori aperture sulle pianure, dove tuttavia potranno ancora generarsi focolai temporaleschi localizzati fino alla prima serata. Migliora definitivamente dalla tarda sera. Temperature in calo, clima più gradevole. Venti da Nord-Nordovest al mattino, poi variabili con raffiche durante i temporali.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli poco nuvolosi per l'intera giornata.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Domenica bel tempo per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.