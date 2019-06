Maltempo, allagamenti e disagi nell'Isola bergamasca

L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Piemonte e Lombardia ha colpito anche la provincia di Bergamo. Danni e disagi si sono verificati, a causa dei forti temporali, nell'Isola Bergamasca, l'area occidentale della provincia compresa tra la Bassa a sud e le valli Brembana e Imagna a nord. Le zone maggiormente colpite sono state quelle tra Madone, Chignolo d'Isola (in particolare via delle Industrie) e Terno d'Isola. (IL METEO) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Chiusa la strada provinciale Madone-Chignolo

Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per tombini intasati, allagamenti di garage e aziende, oltre che per auto in panne. Sono impegnate nei soccorsi le squadre della Protezione civile di Chignolo e la polizia locale di Chignolo e Centrisola. È stata chiusa in via precauzionale la provinciale Madone-Chignolo per una possibile esondazione del torrente Buliga.