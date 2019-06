La guardia di finanza di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ha eseguito una serie di controlli in diverse attività della zona, scoprendo 44 lavoratori con posizioni contrattuali non regolari, di cui 15 completamente in nero.

Le attività controllate

In particolare, in un autolavaggio, i tre lavoratori italiani impiegati sono risultati privi di contratto; in un ristorante, tra i quattro camerieri impiegati in nero, pari al 50% del personale, è stato individuato anche un minorenne, mentre in un salone di coiffeur è stato identificato un acconciatore senza contratto, che, a seguito degli accertamenti, è risultato clandestino sul territorio nazionale.

Le sanzioni

Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 80.000 euro, e, a seguito della segnalazione delle violazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova, è stata disposta la sospensione dell'attività per otto delle imprese ispezionate.