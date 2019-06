Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 21 giugno

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Nuova giornata di tempo soleggiato sulla Lombardia, con caldo afoso. Annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sulle Alpi, associati a brevi temporali. Tra tarda sera e nottata possibilità di nuovi temporali in arrivo dal Piemonte, localmente anche di forte intensità. Temperature diurne con poche variazioni, sempre intorno ai 30-32°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo miglioramento al pomeriggio. Deboli piogge in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,6 µg/m³.