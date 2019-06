Milano, vende orologi griffati falsi: tre denunce

Un uomo di 49 anni, senegalese, è stato sorpreso a Milano mentre vendeva a due italiani di 61 e 24 anni, padre e figlio, orologi falsi, riproduzioni di importanti marchi. I due acquirenti sono stati denunciati per ricettazione. E’ successo ieri pomeriggio, martedì 19 giugno: i poliziotti hanno sorpreso i due italiani e il senegalese mentre contrattavano il prezzo degli orologi all'interno di un bar in via Masera, dove il senegalese era stato visto entrare con una valigetta argentata. Tredici gli orologi falsi in vendita, di cui 7 Rolex, 3 Audemars Piguet, 2 Patek Philippe e un Hublot.

L'intervento dei poliziotti

Il senegalese ha provato a giustificarsi dicendo che si trattava di materiale comprato da un amico di cui, tuttavia, non ricordava il nome. Ha anche tentato di dire che non era in corso una trattativa anche se sul tavolo del bar sono stati trovati 400 euro. L'uomo aveva 1.110 euro in tasca e numerosi cinturini di ricambio, mentre addosso al 61enne sono stati scoperti altri 840 euro.