Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 19 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Scenario inalterato sulla Lombardia, dove è attesa una giornata di bel tempo, tipicamente estiva e con clima caldo e un po' afoso. Nel pomeriggio sviluppo di classici acquazzoni temporaleschi a carattere sparso lungo le Alpi. Fenomeni che a seguire potrebbero coinvolgere in modo sparso anche le alte pianure. Temperature diurne diffusamente sui 31-32°C, punte localmente superiori lungo il Po. Venti deboli.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,7 µg/m³.