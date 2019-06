Evade per andare a rubare, arrestato a Sant'Angelo Lodigiano

Un uomo di 27 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dai carabinieri a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, dopo l'evasione dagli arresti domiciliari per andare a rubare. Nel lasso di tempo nel quale l'uomo si era illegittimamente allontanato da casa, i militari hanno accertato che erano state danneggiate alcune auto in sosta nel tentativo di rubare gli oggetti custoditi a bordo. Fra queste, anche una Mercedes parcheggiata in via Toscanini, dalla quale era stato rubato il telepass. Dopo aver sentito testimoni, i carabinieri sono risaliti all'uomo e a un amico di Pavia. Da qui l'arresto poi convalidato dal giudice.