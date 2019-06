Prostituzione, sequestrati due centri massaggi a Brescia

A Brescia la guardia di finanza ha sequestrato, in due zone vicine al centro della città, due centri massaggi gestiti da cinesi, dove in realtà venivano offerte prestazioni sessuali. I titolari sono stati denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Durante le perquisizioni i finanzieri hanno sequestrato denaro contante e documentazione utile per gli approfondimenti sia di carattere fiscale sia in materia di lavoro nero.