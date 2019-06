Olgiate Olona, perseguita la ex compagna: arrestato per stalking

Arrestato un uomo di 40 anni a Olgiate Olona, in provincia di Varese, accusato di stalking ai danni della ex compagna. È stato bloccato dai carabinieri sotto casa della donna la notte del 17 giugno. Denunciato dalla ex nel novembre del 2018, il 40enne era già stato arrestato il 5 gennaio per aver violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento. In quell'occasione per sfuggire alla cattura aveva tentato di investire i carabinieri.

Era stato già condannato a due anni con pena sospesa

Dopo l'arresto l'uomo era stato processato e condannato a due anni con pena sospesa, tornando a piede libero. Ora è stato nuovamente portato in carcere a Busto Arsizio in attesa della convalida dell'arresto.