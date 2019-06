Incendio in una ditta di inchiostri a Motta Visconti: nessun ferito

Un incendio è scoppiato in una ditta che produce inchiostri per la stampa, l'azienda SamixColor situata a Motta Visconti, in provincia di Milano. Sul posto sono state inviate quattro autobotti dei vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti e non risulta sia stato rilevato un pericolo per l'ambiente, ma l'area intorno all'azienda è stata evacuata a scopo precauzionale dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e dai volontari della Protezione civile di Motta Visconti. Le fiamme, domate dai pompieri prima che si diramassero, sono divampate intorno alle 17.30 nella struttura di via Don Minzoni 93.