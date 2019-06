Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 17 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Pochi cambiamenti dell'assetto barico, un campo di alta pressione livellata continua a garantire generali condizioni di bel tempo su tutta la Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi in pianura, annuvolamenti sparsi di tipo cumuliforme lungo le Alpi e Appennino nel pomeriggio-sera, quando non escludiamo locali e brevi acquazzoni temporaleschi in locale propagazione alle vicine pianure. Temperature in lieve flessione con massime intorno 30-31°C. Venti deboli variabili o dai quadranti orientali.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti tre millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,3 µg/m³.