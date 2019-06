Incidente stradale a Pavia, scontro moto-auto: morti uomo e donna

Tragedia nell'Oltrepò Pavese nel comune di Castelletto di Branduzzo. Un uomo di 49 anni e una donna di 45 anni, che viaggiavano in sella a una moto, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, sabato 15 giugno, poco prima delle 17. La moto sulla quale stavano viaggiando in direzione di Voghera è andata a schiantarsi, per cause ancora in corso di accertamento, contro un'auto che giungeva in senso opposto. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118. L'uomo, che era alla guida della moto, è morto sul colpo. Invece, la donna poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Motociclista muore nel Milanese

Un altro incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina, domenica 16 giugno, a Vermezzo con Zelo nel Milanese. A perdere la vita un motociclista di 32 anni che, intorno alle 6.30, si è schiantato contro un'auto. Il centauro, uno straniero, è morto prima dell'arrivo dei soccorritori del 118. La motocicletta è stata sbalzata a decine di metri di distanza. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Abbiategrasso.

