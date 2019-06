Milano, 17enni tentano di rapinare coetaneo con un coltello: arrestati

Armati di coltello due 17enni hanno cercato di rapinare un coetaneo ma sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Milano. La tentata rapina è avvenuta in via Mosè Bianchi. La vittima è riuscita a fuggire in un bar, da dove ha chiamato la polizia, tenendo nel frattempo d’occhio i due ragazzi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, non ha avuto dubbi nel riconoscere i suoi aggressori, entrambi italiani, che sono stati portati nell’istituto per minori Beccaria.