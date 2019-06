Varese, è morta la bimba di 4 anni in coma per una congestione

È morta la bambina di quattro anni trasportata il 12 giugno in ospedale dopo aver accusato un malore, forse dovuto a una congestione, mentre faceva il bagnetto in una residenza privata di Solbiate Arno, in provincia di Varese. Le condizioni della piccola, soccorsa dalla madre prima dell'arrivo del personale del 118 e poi trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in elicottero, erano apparse fin da subito gravissime. I familiari hanno autorizzato il prelievo degli organi per la donazione. È stata disposta l'autopsia sul corpo in quanto la dinamica dell'accaduto non è stata ancora del tutto chiarita.