Milano, spara al figlio 13enne della compagna: gip, resti in carcere

"Il ragazzino mi ha tolto la pistola dal fodero, il colpo è partito per sbaglio mentre cercavo di riprendermela". È la versione, ripetuta anche durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano, fornita da Angelo Di Matteo, la guardia giurata di 45 anni accusata di tentato omicidio per aver sparato al figlio 13enne della sua compagna, ferendolo al braccio. Il gip ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, perché ha puntato l'arma contro i carabinieri intervenuti sul luogo della sparatoria.

La vicenda

La versione resa al giudice è la stessa data nei giorni scorsi a inquirenti e investigatori. Non è stata giudicata credibile. La vicenda risale alle 22.40 di domenica 9 giugno in via Marco Aurelio, nell'abitazione che il vigilante condivideva con la donna, 51 anni, vedova di origini albanesi, e con il figlio di lei, orfano di padre. Ricoverato in ospedale, non è ancora stato sentito dal pm titolare delle indagini, Donata Costa.