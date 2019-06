Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Sabato l'anticiclone subtropicale presente sull'Italia continua a garantire tempo in prevalenza stabile e soleggiato anche in Lombardia, salvo addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini, specie in avvio di giornata. Tra sera e notte il transito di una linea instabile potrebbe innescare qualche temporale a carattere sparso sui settori montuosi e in possibile estensione anche alle zone pedemontane. Temperature senza grandi variazioni, clima caldo e afoso. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza. Domenica permane un contesto anticiclonico con giornata di bel tempo su tutta la Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi in pianura, annuvolamenti sparsi di tipo cumuliforme lungo le Alpi nel pomeriggio-sera, quando non escludiamo locali e brevi acquazzoni temporaleschi più che altro sulla fascia retica. Caldo ovunque, temperature sui 31-33°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Varese

A Varese sabato giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3800m.

La situazione meteo a Como

A Como sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3800m.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10 µg/m³.