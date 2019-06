Milano, ubriaca non rispetta lo stop e tampona altra auto: 5 feriti

Momenti di paura ieri sera, giovedì 13 giugno, nel quartiere Isola di Milano, dove un'automobilista, risultata positiva all'alcoltest, non ha rispettato uno stop ed è finita contro un'altra vettura, rischiando di travolgere i passanti, diretti verso i numerosi locali della zona. È accaduto intorno alle 22 all'incrocio tra via Pollaiuolo e via Porro Lambertenghi. Una delle due vetture ha sbattuto contro un'altra in sosta, e ha divelto i paletti a protezione del marciapiede, sfiorando i pedoni. Sono rimasti feriti in modo lieve gli occupanti delle auto coinvolte, cinque in tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno sottoposto la ragazza all'etilometro, il quale ha dato esito positivo.