Milano, furto a casa di Perisic: rubati tre orologi da 82mila euro

Furto a casa del calciatore dell’Inter Ivan Perisic. Il giocatore, che vive in un appartamento del Bosco verticale, l’esclusivo condominio nel centro di Milano, ieri ha denunciato la sparizione di tre orologi del valore complessivo di 82mila euro. Perisic ha spiegato ai carabinieri che gli orologi erano custoditi all'interno di un cassetto e di averli visti l'ultima volta a fine maggio, prima di partire per la Croazia. Si tratta di due Rolex da 20 e 50mila euro e di un Hublot da 12mila euro. L'appartamento non presenta segni di effrazione, un dettaglio che è risultato strano agli investigatori. Il calciatore ha anche raccontato che in casa erano presenti contanti che però non sono stati portati via.