La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per Chaanbi Mootaz, tunisino, che a settembre 2014 uccise in casa la moglie, Daniela Bani, a Palazzolo (Brescia). L'uomo si trova al momento in carcere in Tunisia, dopo l'arresto del 1° febbraio, che aveva chiuso una latitanza di cinque anni. Dopo aver ucciso la moglie a coltellate, con uno dei due figli presente in casa, scappò in patria. "Sono soddisfatta. Adesso non potrà più sperare di farla franca. Vediamo dove sconterà la pena", è il commento della madre della vittima, Giuseppina Ghilardi.