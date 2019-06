Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 13 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Aumento della pressione anche sulle regioni del Nord. Giornata in prevalenza soleggiata in Lombardia salvo per residua nuvolosità al mattino sulle Alpi. Quasi nullo anche il rischio di instabilità pomeridiana in montagna. Temperature in rialzo, afa moderata, specie sulle pianure meridionali. Venti a regime di brezza.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.