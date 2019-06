Maltempo in Lombardia, gli sfollati di Dervio rientrano in casa

I circa 600 cittadini di Dervio, evacuati ieri mattina, mercoledì 12 giugno, in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito il Lecchese, facendo alzare il livello del torrente Varrone, sono rientrati nelle loro case. "Enel dopo la verifica tecnica, che ha dato esito positivo, ha comunicato alla Prefettura di Lecco il 'cessato allarme' sia per la diga Pagnona, sia il per rischio idraulico a valle", comunica in una nota la Protezione Civile della Regione Lombardia. "È dunque iniziato il rientro della popolazione evacuata nelle abitazioni". Nella serata di ieri, anche il Viminale aveva annunciato il cessato pericolo, sottolineando che i tecnici che hanno controllato la diga locale "hanno confermato che la struttura non ha lesioni ed è perfettamente integra".

Ripresa la circolazione dei treni

E' ripresa ieri in serata anche la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocità fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di ieri mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute su Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno monitorato l'evolversi della situazione, con personale dedicato all'emergenza, per l'intera durata dell'interruzione dovuta al maltempo che ha colpito le province più a Nord della Lombardia.