Sondrio, festa di fine anno: tre ragazzi rischiano il coma etilico

Il party organizzato per festeggiare la fine dell’anno scolastico ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri sera in Valtellina. Tre giovani tra i 15 e i 16 anni, tra cui una ragazza, sono arrivati alla soglia del coma etilico. È successo nella zona di Piateda, in provincia di Sondrio, dove alcune decine di giovani, molti minorenni, si sono ritrovati in una discoteca del paese per la festa di fine anno. I tre, soccorsi dal personale delle ambulanze, sono stati trasportati in codice giallo e rosso all'ospedale del capoluogo valtellinese.

Le indagini

Ora sono in corso indagini per accertare se la somministrazione degli alcolici sia avvenuta all'interno del locale pubblico o se, invece, i giovani avessero già con loro le bottiglie. Non si è trattato degli unici accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica, ma gli altri sono stati di minore gravità.